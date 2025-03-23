TCMB ve Bankalar Olağanüstü Toplantı Yapacak

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI SONRASI HAREKETLİLİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi banka yöneticileriyle bir araya gelecek.

TOPLANTI VE AÇIKLAMA DETAYLARI

Toplantının Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirilmesi planlanıyor ve saat 15:00’te başlaması bekleniyor. Toplantının akabinde TBB’nin konuyla ilgili bir açıklama yapacağı ifade ediliyor.

ÖNLEMLER VE FAİZ ARTIRIMI

TCMB, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından çeşitli önlemleri devreye sokmuştu. Olağanüstü toplantıda gecelik borç verme faizini artıran TCMB, haftalık repo ihalelerine de ara verme kararı aldı. Ayrıca, likidite yönetimi konusunda adımlar atarak likidite senedi ihraçlarına başlanacağını açıklamıştı.