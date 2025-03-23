TCMB ve Bankalar Olağanüstü Toplantıda Buluşuyor

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI SONRASI TOPLANTI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi, banka yöneticileri ile bir araya gelecek.
TOPLANTIDAN SONRAKİ AÇIKLAMALAR
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılacak toplantının saat 15:00’da başlaması planlanıyor. Toplantının ardından TBB’nin bir açıklama yapacağı duyuruldu.
TCMB’DEN ÖNLEMLER
TCMB, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından çeşitli önlemler uygulamaya koymuştu. Olağanüstü toplantıda gecelik borç verme faizini artıran TCMB, haftalık repo ihalelerine de ara verme kararı almıştı. Ayrıca, likidite yönetimi konusunda adımlar atan TCMB, likidite senedi ihraçlarına başlanacağını duyurmuştu.