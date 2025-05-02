TCMB, Yabancı Para Mevduatlar İçin Düzenleme

MAKROİHTİYATİ DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına geçişi hızlandırmak amacıyla makroihtiyati çerçevede yeni düzenlemeler yaptı. Yapılan açıklamada, yabancı para mevduatlar, TL zorunlu karşılıklar ve ihracat gelirlerine dair dikkate değer değişikliklerin uygulamaya alındığı belirtildi.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTTI

Yabancı para mevduatlar için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Bunun yanı sıra, yurt içi yerleşiklerle yapılan ve vadesi 1 yıla kadar olan yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı 400 baz puan yükseltildi ve hesaplama yönteminde değişiklikler yapıldı.

TL MEVDUAT PAYI TEŞVİK EDİLECEK

Türk lirasını desteklemeye yönelik bir diğer adım, mevduat yapısına dair oldu. Tüzel kişi TL mevduat payı yüzde 60’ın altında kalan bankalara, bu oranı her ay 0,3 puan artırmaları hedefi getirildi. Ayrıca, TCMB, TL mevduatlar için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz ya da telafi ödemesi oranını da güncelledi. Yeni düzenlemeye göre, TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84’ü yerine yüzde 86’sı oranında ödeme yapılacak.