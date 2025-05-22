TCMB Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı

ENFLASYON RAPORU SUNUMU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II’nin sunumunu gerçekleştirdi. Sunum sırasında küresel ekonomik gelişmelere, enflasyon beklentilerine ve para politikası stratejilerine dair bilgiler paylaşıldı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE PARA POLİTİKASI

2025 yıl sonu enflasyon tahmini %24, 2026 tahmini %12, 2027 tahmini ise %8 olarak korundu. Sıkı duruşun devam edeceği belirtilirken, dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı. Küresel ticaret politikalarındaki belirsizlikler, küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler yaratıyor. İç talep, ivme kaybetmesine rağmen öngörülerin üzerinde seyrediyor ve enflasyonu düşürücü etkisi azalmış durumda.

KUR ETKİSİ VE FİNANSAL PİYASALAR

Döviz kuru etkisinin daha önceki dönemlere göre sınırlı olduğu ifade ediliyor. TL varlıklardan çıkış, para piyasası fonları nedeniyle gerçekleşiyor. Yatırımcıların TL’ye yönelik risk algısında toparlanma bulunuyor. Karahan, “Tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz” diyerek sıkı para politikası duruşunun rezervleri desteklediğini belirtti.

KÜRESEL BÜYÜME RİSKLERİ

Son dönemde küresel ticaret politikalarına dair belirsizlikler artış gösterdi. Küresel büyüme üzerindeki riskler yükselirken, ülkeler arasında enflasyon üzerindeki etkiler değişkenlik gösteriyor. Tarife adımları enflasyon beklentilerini bir miktar artırdı ve piyasalarda daha fazla faiz indirimi fiyatlanıyor. Merkez bankaları indirim süreçlerini temkinli sürdüreceklerini ifade ediyor.

TALİP KOŞULLARININ ETKİSİ

İlk çeyrekte sanayi ve hizmet üretimi artsa da anket bazlı göstergeler sanayide zayıf bir görünüme işaret ediyor. İşgücü piyasası, manşet işsizlik oranının gösterdiğinden daha az sıkı bir durum sergiliyor. Talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi azalarak yılın ikinci çeyreğinden itibaren dezenflasyonist patikayla daha uyumlu hareket edeceği öngörülüyor.

ENFLASYONDAN BEKLENTİLER

Talep koşullarındaki gelişmelerin dezenflasyon sürecini olumsuz etkilemesi durumunda önlemler alınacağı tekrar vurgulanıyor. Enflasyondaki düşüş süreci devam etmekte ve son rapordan bu yana enflasyon öngördüğümüz tahmin aralığının altında gerçekleşti. Mayıs ayı öncü verileri, enflasyonda düşüşe işaret ediyor ve hizmet enflasyonundaki azalma belirginleşiyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ VE TEDBİRLER

Enflasyon beklentilerindeki görünüm, para politikasındaki sıkı duruşu korumayı gerektiriyor. Piyasa işleyişi içindeki proaktif adımlar, sıkı para politikası duruşunu destekliyor. TL varlıklardan çıkışın para piyasası fonları kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Hanehalkı YP mevduat talebinin geçtiğimiz PPK toplantısından sonra yavaşladığı ayrıca belirtildi.

DÖVİZ VE KREDİ PİYASALARI

Mayıs ayının ilk yarısında bireysel kredilerde haftalık bazda yeniden bir yavaşlama gözlemleniyor. Ticari kredi artışının büyüme sınırları ile uyumlu olduğu ifade ediliyor. Sıkı para politikası duruşunun rezervleri desteklediği, dövize yönelimin sınırlı kaldığı aktarılıyor. Fiyat artışları, mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentiler doğrultusunda yansımaktadır.