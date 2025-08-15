TCMB, Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yükseltti

TCMB AĞUSTOS AYI ANKETİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) tahmini bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken, bu anket döneminde belirlenen oran yüzde 29,69 oldu. Ayrıca, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39’dan yüzde 22,84’e düştü. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise geçen anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu anket döneminde yüzde 16,92 olarak kaydedildi.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) tahmini, bir önceki dönem için 43,72 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise önceki anket döneminde 47,70 TL iken, bu anket döneminde 48,36 TL oldu. Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay itibarıyla 54 finansal sektör ve 18 reel sektörden oluşan toplamda 72 katılımcıyla gerçekleştiriliyor.