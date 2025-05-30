TCMB Yılın İlk Raporunu Yayımladı

FINANSAL İSTİKRAR RAPORU YAYIMLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk “Finansal İstikrar Raporu”nu duyurdu. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın raporda yer alan değerlendirmesinde, “Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere rağmen, parasal sıkılığın artırılması ve dezenflasyon sürecinin devamı Türk lirası varlıklara olan ilgiyi desteklemiştir. Nitekim, Türk lirası mevduatın payı yüksek seviyelerde istikrarlı seyrini korumuştur” ifadeleri dikkati çekti. Ayrıca, kur korumalı mevduat bakiyesindeki gerilemenin sürdüğü ve Merkez Bankası bilançosu üzerindeki risklerin önemli ölçüde azaldığı vurgulandı.

DEZENFLASYON SÜRECİ VE KREDİ BÜYÜMESİ

TCMB, ekonomik gelişmeleri ele alan ve yılda iki kez yayımlanan “Finansal İstikrar Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın değerlendirmelerine de yer verildi. Karahan, dezenflasyon sürecinin halen devam ettiğini belirterek, “Sıkı parasal duruşumuzun bir sonucu olarak kredi büyümesi dezenflasyon patikası ile uyumlu seyretmektedir” dedi. Ayrıca, finansal piyasalardaki fiyatlamaların politika faiz oranı ve beklentilerdeki değişimleri yansıttığına dikkat çekildi.

KREDİ YAPILANDIRMALARI VE KOBİLERDEKİ DURUM

Raporda, “Son dönemde KOBİ’lerin tahsili gecikmiş alacaklar oranında bir miktar artış görülmektedir” bilgisi paylaşıldı. TCMB’nin hızlı ve kararlı duruşunun, son dönemde yaşanan finansal dalgalanmaların Türkiye’nin ülke risk primi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını sağladığı ifade edildi. Hanehalkı finansal varlık kompozisyonunda Türk lirası cinsi varlıkların payının arttığı, yabancı para ve kur korumalı mevduatın payının ise azaldığı bildirildi.

BANKA BİLANÇOLARININ DURUMU

Raporda ayrıca, bankaların ve reel sektör firmalarının dış finansmana erişimindeki olumlu görünümün devam ettiği, ancak azalan küresel risk iştahına rağmen fonlama maliyetindeki artışın banka bilançoları ve karlılık görünümüne etkisinin sınırlı olması beklendiği belirtildi. Banka bilançolarının, kredi riskindeki artışa ilişkin yüksek karşılıklar, güçlü sermaye ve likidite tamponları sayesinde olası finansal risklere karşı dayanıklı olduğu kaydedildi.