TCMB, Zorunlu Karşılık Oranını Artırdı

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA ARTIRIM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para mevduatlara yönelik zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 200 baz puan artırdı. TCMB’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Türk Lirası’na (TL) geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede bazı değişikliklerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

YENİ DÜZENLEMELERİN DETAYLARI

Yeni düzenlemeler arasında, yurtiçi yerleşiklerle yapılan 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi repo işlemlerinde sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranının 400 baz puan artırılması ve hesaplama yönteminin değiştirilmesi de bulunuyor. Ayrıca, tüzel kişi TL mevduat oranı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için bu oranın her ay 0,3 puan artırılması hedefleniyor.

FAİZ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

TL mevduatlar için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz veya telafi oranı, TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84’ünden yüzde 86’sına çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla, İhracat Genelgesi’nde yapılan değişiklik doğrultusunda, ihracat bedellerinin TCMB’ye satışında asgari oran 31 Temmuz 2025’e kadar yüzde 35 olarak belirlendi.

DÖVİZ GELİRLERİNE TEŞVİK

Ayrıca, firmaların döviz gelirlerinin TL’ye dönüşümünü teşvik kapsamında uygulanan döviz dönüşüm desteği oranı da 31 Temmuz 2025’e kadar yüzde 3’e çıkarıldı.