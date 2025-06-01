TDED Yazarlık Mektebi Belgeleri Dağıtıldı

TDED YAZARLIK MEKTEBİ BELGE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından tertip edilen “TDED Yazarlık Mektebi”, “Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi” ve “Editörlük Mektebi”ni başarıyla tamamlayan katılımcılara belgeleri düzenlenen bir törenle takdim edildi. Eyüpsultan’daki TDED Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen törenin açılışında konuşma yapan TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, yazarlığın kültürel aktarım için hayati bir unsur olduğunu ve yazarların kültürüne bağlı olmasının şart olduğunu ifade etti. Türkiye’de “kendi tarihini değersizleştirme hastalığı” olduğuna vurgu yapan Erdem, “Bizim yerli, milli, kendi dilini, dinini bilen yazarlarımızın olması gerekiyor. Bugünün savaşı bu sahada oluyor. Biz dernek olarak yazma konusunu çok önemsiyoruz ve düzenlediğimiz yazarlık mektebi de bunun bir göstergesidir.” dedi.

USTA-ÇIRAK MODELİNE GÖRE YOL ALMAK

Katılımcıların iyi bir eğitimden geçtiğini belirten Erdem, “Yazarlık Mektebi’ne devam edenler önemli bir deneyime sahip oldu. Ama alınan eğitim burada kalmamalı. Medeniyetimizden nefret ederek, usta-çırak ilişkisinin asıl olduğu medreseleri ‘tu kaka’ ilan ettik. Yapmamız gereken iş, medrese sisteminde zirveye ulaşan ‘usta-çırak’ modeliyle yol almaktır. Bugün Batı bu modeli yeniden keşfediyor. Yazarlık Mektebi’nde bunu uygulamaya ve geliştirmeye çalıştık.” ifadelerini kullandı. Ayrıca yazarlığın eleştiriye açık şekilde ilerleyeceğini hatırlatarak, “Yazmaya, her ne olursak olsun devam etmek zorundasınız. Eleştiriye açık olmak yazarlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Buradan mezun olan yazar adaylarımıza önemli görevler düşüyor. Çünkü bizim en büyük meselemiz, toplumu ifsat eden yazar çizerlerdir.” dedi.

KAPİTALİZM VE YAZARLIK ÜZERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yazarlık Mektebi’nin son dersinde sosyolog-yazar Erol Erdoğan, yayıncılık ve yazarlığın endüstrileşmesiyle ortaya çıkan olumsuzluklara dikkat çekti. Bu yanlışların birbirini tamamlayan bir anlama sahip olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Bizim kültürümüzde okumak ve yazmak birbirinden ayrılmaz. Bu yüzden ‘okuryazar’ kelimesi, bir bütün olarak yazılır.” diye konuştu. Ayrıca kapitalizmin okuyucuyu bir “tüketim nesnesi”ne dönüştürdüğünü belirtti ve “Piyasanın dayatmasına kapılmamalıyız. İslam’ın ilk emri ‘Oku!’dur ancak bu ayetlerin indiği surede kaleme de vurgu yapılır. Bu da dinin okumayla yazmayı birlikte anladığının bir işareti.” değerlendirmesinde bulundu.

YAZAR ADAYLARINA SORUMLULUKLAR

Yazarlık mektebinde mezun olan yazar adaylarının okuma ve yazma sürecinin parçalanmaması için önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Erdoğan, “Okuma ve yazma bir ‘tadili erkan’ süreci gerektirmektedir.” diyerek, Müslüman bir ferdin hayatında tadili erkanın sadece namazla sınırlı olmaması gerektiğini vurguladı. TDED Genel Başkan Vekili ve Dil ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Üzeyir İlbak, yazarlık mektebinin yazar adayları için büyük bir deneyim sunduğunu belirtip, “Sürekli yanınızda kağıt kalem bulundurun.” dedi. “En önemli süreç usta-çırak ilişkisini sürdürebilmektir. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Tören, “Yazarlık Mektebi” programını tamamlayan 85 katılımcıya mezuniyet belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Programın koordinatörlüğünü TDED Yönetim Kurulu Üyesi ve Kardelen Çocuk Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal üstlendi. TDED Genel Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerde katılımcılar edebiyat bilimi, düşünce ve görsel sanatlar alanlarında dersler aldı. Eğitmenler arasında Prof. Dr. Şaban Sağlık, Cemal Şakar, Öğr. Gör. Hakan Arslanbenzer, Prof. Dr. Ahmet Koçak ve birkaç diğer isim yer aldı.