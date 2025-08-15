Tdk, 1 Milyar Kelimelik Derlem Oluşturuyor

DİL PROJELERİ VE YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, derlem tabanlı Türkçe sözlük için yapay zekadan destek aldıklarını, böylece yaşayan Türkçenin sözlüğünü hazırlayacaklarını ifade etti. “1 milyar kelimelik bir derlem üzerinde çalışıyoruz. Normal koşullarda insanın 1 milyar kelimelik bir veriye hakim olması mümkün değil, işte bunu yapay zekanın, yazılımların desteğiyle yapıyoruz.” dedi. Mert, AA muhabirine, TDK’nın yürüttüğü projelere dair bilgiler verdi. Türkiye Türkçesinin kırsal alanlarda kullanılan dilini hedef alan “Türkiye Türkçesi Ağız Atlası Projesi”nin derleme aşamasının önemli bir kısmının tamamlandığını ve yıl sonuna kadar projenin tamamlanacağını bildirdi.

Osman Mert, projeye dair şu bilgileri paylaştı: “Bu proje sadece dil bilimine değil, tarihe, kültüre, sosyal bilimlerin pek çok alanına bilgi üretecek. Bu projeyle Türkiye Türkçesinin coğrafyasını, gelişimini, hangi bölgede dilinin neden, hangi gerekçelerle fonetik, morfolojik düzeyde, ses, şekil bilgisi düzeyinde farklılık arz ettiğini, değişiklik gösterdiğini daha net göreceğiz.” Dili etkileyen faktörleri de değerlendiren Mert, “Geçmişten günümüze dilin gelişimiyle ilgili de Anadolu’da bize veriler sunacak bu atlas. Proje tamamlandığında isteyen herkes atlasa erişebilecek.” diye konuştu.

TDK Başkanı, Türk Dilini Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalara da değinerek, 21. yüzyılda tüm dillerin korunmaya ihtiyacı olduğunu belirtti. “Sosyal medyada dille ilgili farkındalık düzeyinin artırılması gerektiğini, başta televizyon kanalları olmak üzere medyanın farklı organlarında, teknolojide, tabelalarda dil kullanımının önemli olduğunu ve mutlaka kontrol edilmesinin, denetlenmesinin şart olduğunu” söyledi. Mert, medyadaki dil kullanımının toplumu etkilediğine dikkat çekerek, “Medyadaki dil direkt toplumun dilini, gençlerin dilini etkiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Mert, tüm eğitim düzeylerinde Türk dilinin kullanımı gerektiğini ifade etti. “Bir dil kullanılmadığı alanda geriler, hatta o dilin o alanla ilgili üretim kabiliyeti düşmeye başlar.” diyen Mert, Türkçe’nin kültürel ve tarihi bir miras olduğunu vurgulayarak, “Bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Biz, kurum olarak rehberlik edebiliriz ama ilgili her kurumun, kuruluşun ve bireyin bu sürece katkı sunması lazım.” şeklinde konuştu. TDK Başkanının gelecek süreçte Türkçeyi Koruma Kanunu’nun gündem konularından biri olabileceği belirtiliyor.

Osman Mert, derlem tabanlı Türkçe sözlük çalışmalarının da devam ettiğini bildirerek, mevcut sözlüğün edebiyat dili üzerine kurulu olduğunu ve Türkçeyi temsil kabiliyetinin zayıf olduğunu dile getirdi. “Bütün bilim dallarını, kültür alanlarını temsil eden 1 milyar kelimelik işlenebilir metin havuzu, metin bankası oluşturuyoruz.” dedi. Mert, Türkçe’nin kullanıldığı her alandaki söz varlığının burada temsil edileceğini, böylece toplumun her kesimine ulaşacak ve yüksek temsil kabiliyetine sahip bir sözlük oluşturacaklarını ifade etti.

Mert, Türkçeyi düşünen yapay zekanın gelişeceğini vurgulayarak, “Bu çalışma bittiğinde Türkçe düşünen yapay zeka çok önemli ölçüde gelişme kaydedecek.” şeklinde sözlerine ekledi. Ayrıca, “1 milyar kelimelik bir derlem üzerinde çalışıyoruz.” ifadesini yineleyerek, “Bunu yapay zekanın, yazılımların desteğiyle yapıyoruz.” dedi.