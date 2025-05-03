Tdt Aksakallar Heyeti Başkanı Başsağlığı Diledi

TAZİYE MESAJI

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı üzerine bir taziye mesajı paylaştı. Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

BİNALİ YILDIRIM’DAN BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Eski Başbakan Binali Yıldırım, Sırrı Süreyya Önder’in vefatından dolayı üzüntüsünü dile getirerek, ailesine destek ve sabır temennisinde bulundu. “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadeleriyle hislerini aktardı.