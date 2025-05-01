TDT Başkanı Yıldırım, TEKNOFEST’i övdü

TEKNOFEST’İN BAŞARI HİKAYESİ

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TEKNOFEST’in büyük bir başarı hikayesi olduğunu ifade etti. “Bugün Türk Devletleri Teşkilatından temsilcilerimiz de bu coşkuya ortak olmak için buradalar.” diyen Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen bu devasa havacılık, uzay ve teknoloji festivali ile ilgili konuştu.

TEKNOFEST’İN ANLAMİ

Yıldırım, “TEKNOFEST, gelişmiş teknolojiler ve savunma alanındaki devletlere verilen bir yanıt” vurgusunu yaptı. Etkinliğin Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenmesinin önemini de belirtirken, “Kıbrıs Türk’ünün, Türk’ün amacı kimseyi korkutmak değildir. Amaç, herkese ve kimseden korkmadıklarını bir kez daha göstermektedir.” şeklinde konuştu. Katılımcıların iki gün boyunca teknoloji, sanayi ve yapay zeka gibi birçok yenilikle tanışma fırsatı bulacağını belirten Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı’nın temsilcilerinin de bu coşkuya katıldığını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’NİN İLERLEMELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 25 yılda Türkiye’nin her alanda kaydettiği büyük ilerlemeleri anlatan Yıldırım, ülkenin savunma sanayi alanındaki gelişiminin dünya genelinde dikkat çektiğini ifade etti. “Hiç kimse bu gelişmeleri kendine tehdit olarak algılamasın, ama bilsin ki Kuzey Kıbrıs, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir.” dedi. Yıldırım, geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye ve Türk Devletleri ile birlikte hareket ederek, izole olmasına rağmen daha güzel günlere ulaşacaklarının altını çizdi.