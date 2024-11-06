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TDT Zirvesi’nde Hatıra Para Dağıtımı

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HATIRA PARADA BİRLİK VURGUSU

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan’ın bayraklarının yer aldığı hatıra para üzerinde “dilde, fikirde, işte birlik” ifadesi öne çıkıyor. Hatıra paranın bir yüzünde Türk Devletleri Teşkilatı’nın bayrağı ile birlikte isim ve kuruluş tarihi olarak 3 Ekim 2009 ibaresi dikkat çekiyor.

ZİRVEDEKİ LİDERLERE TAKDİM EDİLDİ

Hatıra paralar, zirveye katılan liderler ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’a takdim edildi.

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