Tdv, 37 Milyon İhtiyaç Sahiplerine Kurban Etleri Dağıttı

TDV’DEN KURBAN ORGANİZASYONU AÇIKLAMASI

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu” çerçevesinde, Türkiye genelinde ve 81 farklı ülkede toplam 37 milyon 285 bin 675 ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı. TDV’den yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde hayırseverlerin katkılarıyla 33’üncüsü gerçekleştirilen vekaletle kurban kesim organizasyonunun, bu sene “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla yapıldığı belirtildi. Programa dahil olan 898 bin 450 hisse kurban etinin, 37 milyon 285 bin 675 kişiye ulaştığı bildirildi.

KURBAN ETİ DAĞITIMI SÜRECI

TDV Genel Müdürü İzani Turan, yaptığı değerlendirmede 1 milyon 457 bin Filistinliye kurban eti ulaştıracaklarını açıkladı. “Mısır’da satın alınan kurbanlıkların kesimi bayramın ilk gününden itibaren başladı, etler dağıtıma hazır halde paketlendi. Soğuk hava depolarında muhafaza edilen etler, sınır kapıları açıldığında peyderpey Gazze’ye sevk edilecek.” dedi. Ayrıca, kurban eti ile birlikte 45 bin Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağını içeren hediyelerin de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Kurban organizasyonunun her aşamasının şeffaflık ve İslami usullere uygun yapıldığını belirten Turan, “Her bir kurbanlığın seçiminden kesimine kadar titizlikle hareket ettik. Vakfımıza emanet edilen hisselere en ufak bir gölge düşmesine müsaade etmedik.” ifadesini kullandı. İzani Turan, TDV’nin kuruluşundan bu yana 33 yılda 6 milyon 307 bin 760 hissenin kendilerine emanet edildiğine dikkat çekerek, “Vakfımız, güven ve emanet bilinciyle bu alanda öncü bir hayır kurumudur. Her yıl artarak devam eden bu teveccüh, Vakfımıza ve Diyanet teşkilatımıza duyulan güvenin en güçlü göstergesidir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde iyiliği el ele vererek büyütmeye devam edeceğiz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.