Tdv Ekipleri Nijerya’da Kurban Dağıtıyor

TDV KAMPANYASI NİJERYA’DA DEVAM EDİYOR

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” kampanyası ile Nijerya’da ihtiyaç sahiplerine 51 bin 450 hisse kurban etini ulaştırmaya devam ediyor. TDV Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, başkent Abuja’nın yanı sıra Bauchi, Gombe, Sokoto, Kano ve İbadan eyaletlerinde kurban kesimlerinin gerçekleştirildiğini aktardı. Eniç, toplamda 51 bin 450 hisse kurbanın kesilip muhtaç ailelere ulaştırıldığını bildirdi.

KARDENİŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA RUHUNA VURGU

Kurban organizasyonunun, Türkiye’den bağışta bulunanların emanetini Afrika’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla dikkatlice sürdüğünü belirten Eniç, “Bu organizasyonla hem kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyoruz hem de mazlum ve mağdur coğrafyalarda dayanışma ruhunu yaşatıyoruz.” şeklinde konuştu. TDV, 2025 kurban organizasyonu çerçevesinde Afrika başta olmak üzere birçok farklı bölgede faaliyetlerini sürdürüyor.