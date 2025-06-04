Tdv, Moritanya’da Kurban Organizasyonu Yaptı

TDV HEYETİ MORİTANYA’DA TEMASLARDA BULUNDU

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu çerçevesinde Moritanya’da çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında Türkiye’nin Nuakşot Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Emrah Arabacı ile bir araya gelindi. Arabacı, TDV’nin burada yürüttüğü hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2025 kurban organizasyonu için emeği geçen tüm kişilere teşekkür eden Arabacı, “TDV buradaki yumuşak gücümüzün temeli. Allah kurban ibadetlerini kabul eylesin ve sizlerden razı olsun. İnşallah faaliyetleriniz artarak devam eder.” ifadelerini kullandı. Arabacı, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasını diledi.

DİYANET İŞLERİ BAŞMÜFETTİŞİ’NDEN KARDENLİK VURGUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Mustafa Asiltürk ise dünyanın dört bir yanında zor durumda olan insanlara yardım etmenin Türkiye’nin her zaman önceliği olduğunu belirtti. Kardeşliğin bu durumu gerektirdiğinin altını çizen Asiltürk, “Moritanya bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığımız ve TDV’nin önem verdiği ülkelerden bir tanesi. Milletimizin kurban emanetini yerine ulaştırmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Nuakşot Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Muhammet Beyler, Diyanet kurban organizasyon ekibinin organizasyona yönelik destekleri ve havalimanındaki karşılama süreçleri için Maslahatgüzar Arabacı’ya teşekkür etti. Ziyaret sırasında, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişi Muhammed Aktaş, Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt ve TDV organizasyonda görevli din görevlileri de yer aldı.