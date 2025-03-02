Tdv, Sudan’da Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor

GIDA YARDIMLARI VE İFTAR ORGANİZASYONU

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı kapsamında Sudan’ın Ed Damir bölgesindeki savaş mağdurlarına gıda yardımı ulaştırdı ve iftar programları düzenledi. İç savaş nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 7 bin kişi için harekete geçen TDV, Ramazan’ın ilk günü ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıttı. Ayrıca, savaş sebebiyle evlerini terk eden göçmenler için iftar programları düzenleyerek kardeşlik sofraları kurdu.

RAMAZAN’IN BEREKETİNİ PAYLAŞMAK

Türkiye Diyanet Vakfı Sudan Koordinatörü Muhammet Yorulmaz, savaş mağdurlarına yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Ramazan’ın ilk iftarını, savaşın izlerini taşıyan bu kardeşlerimizle birlikte yapmak, onların mutluluğuna ortak olmak için buradayız. TDV olarak Sudan’da, zor durumda olan kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz,” dedi.

GÖÇ VE İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Yorulmaz, Sudan’daki çatışmalar nedeniyle başkent Hartum’dan Ed Damir, Atbara ve Shendi bölgelerine büyük bir göç yaşandığını ifade etti ve TDV’nin güvenli bölgelerde insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye Diyanet Vakfı, Sudan’daki Ramazan ayı yardımları kapsamında iftar sofraları kurmaya, gıda desteği sağlamaya ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor.

– ANKARA