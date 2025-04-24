TEB 2025 Aktifleri 688 Milyar Lira

KREDİ VE MEVDUAT VERİLERİ

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) 2025 yılının ilk çeyreğinde aktif toplamı 688 milyar lira, net karı ise 2 milyar 188 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu dönem itibarıyla krediler, toplam aktiflerin yüzde 54’ünü oluşturuyor. Risk yönetimi ve aktif kalitesine öncelik veren TEB, yılın başında toplam kredilerini 372 milyar lira seviyesine getirirken, toplam mevduatı 475 milyar lirayı buldu. 2025 yılı itibarıyla, bankanın öz kaynakları 45,7 milyar lira olarak tespit edildi. Takipteki kredi oranı yüzde 1,39 olan TEB’in sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17,14 ile hedefin üzerine çıktı.

TEB OTO FİNANS VE YENİ İŞ BİRLİKLERİ

TEB, yeni yıllık planları doğrultusunda Oto Finans hizmetine birçok yeni marka ekledi. 2025’in ilk çeyreğinde, taşıt alımında finansman sağlamayı hedefleyen TEB Oto Finans, anlaşmalı markalarına Suzuki ve MG’yi ekleyerek, müşterilere dijital çözümler sunmaya devam ediyor. Ticari ve işletme müşterilerine yönelik “CEPTETEB İŞTE” uygulamasını geliştiren banka, çiftçi müşterilerine dijital onay ile finansman sağlamayı kolaylaştırıyor. Ayrıca, Harman Kart ile tarım kredilerine özel çözümler sunarak, 5 aya varan faizsiz dönem imkanı tanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İŞBİRLİĞİ

Bankanın, Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm yatırımları konusunda destek sağlamak amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile bir işbirliği protokolü imzalanmış durumda. Bu protokol ile firmalara finansmana erişimi kolaylaştırmak hedefleniyor.

FINANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİ

TEB, finansal okuryazarlığa yönelik eğitim faaliyetlerine Aile Akademisi çatısı altında devam ediyor. 2025’in ilk çeyreğinde, UNICEF ile işbirliğiyle gerçekleştirilen “İklim Okuryazarlığı” eğitimleri dahil 1000’e yakın kişiye yüz yüze ve dijital platformlarda eğitim verildi. Kadın girişimcilere yönelik özel eğitim içeriklerinin yanı sıra üniversite gençlerine de kampüslerde finansal okuryazarlık dersleri sunuluyor.

GİRİŞİMCİLİK VE YENİLENEBİLİRLİK

Bankanın girişimcilik destek programı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile yapılan işbirliği çerçevesinde sürüyor. TİM-TEB Girişim Evleri’nde desteklenen girişim sayısı 2250’ye ulaştı ve bu çerçevede 42 yeni girişim programa katıldı. Ayrıca, banka, müşterilerine uzun vadeli finansman desteği sağlamak amacıyla BNP Paribas ile işbirliği yapıyor.

ULUSLARARASI ÖDÜLLER

TEB Sermaye Piyasası ve TL Muhabir Hizmetleri, Global Custodian dergisinin düzenlediği anket sonucunda, küresel düzeyde birçok ödül aldı. Global Finance dergisi tarafından yapılan sıralamada TEB, Türkiye’deki “en iyi saklama bankası” olarak belirlendi. Bununla birlikte, TEB Özel Bankacılık, Euromoney Ödülleri’nde “Alternatif Yatırımlar için Türkiye’nin En İyisi” ödülünü kazandı.