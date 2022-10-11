TEB yönetimi, Akşener ile görüştü

Türk Eczacıları Birliği (TEB), 16 Ekim’de gerçekleştirilecek Büyük Eczacı Mitingi için siyasilerle görüşme turuna devam ediyor.

Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul edilen TEB yönetimi, dün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Görüşmeye, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz ve İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak da katıldı. TEB, 16 Ekim Büyük Eczacı Mitingine giderken eylemlilik sürecine ilişkin değerlendirmeler ve eczacılığın sorun alanları ile çözüm önerilerinin aktarıldığını açıkladı.