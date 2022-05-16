Tebbun Türkiye’ye geldi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geldi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Tebbun’un riyasetlerinde bugün Ankara’da icra edilecek. İlgili Bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey toplantısında, köklü tarihi bağlara dayanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Açıklamada, “İki dost ve kardeş ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60’ıncı yıldönümünde gerçekleşecek ziyaret vesilesiyle ayrıca, mevcut işbirliğini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşma, protokol ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir” bilgisi de paylaşıldı.

Cezayir’in Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan ziyarete ilişkin açıklamada da, karşılıklı ticaretin son yıllarda kayda değer bir artış gösterdiği belirtilmiş, Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin her iki devlet başkanına, ikili iş birliğini ve bu iş birliğine yeni bir ivme kazandırma imkanlarını değerlendirme fırsatı sunacağı kaydedilmişti.