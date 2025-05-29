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Tebrikler Kocaelispor, Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük!

TEBRİK MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Süper Lig’e çıkarak başarı gösteren Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük’ü kutladı. Kurtulmuş, resmi sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak, “Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u, Gençlerbirliği’ni, Fatih Karagümrük’ü; futbolcularını, yönetimlerini, teknik ekiplerini ve taraftarlarını kutluyor, takımlarımıza Süper Lig’de başarılar diliyorum.” sözlerine yer verdi.

BAŞARILI TAKIMLAR

Başkan Kurtulmuş’un paylaştığı bu mesaj, takımların gösterdiği performansın ve kazandıkları başarıların önemi vurgulamaktadır. Üç takımın da Süper Lig’e çıkmasının, futbolseverler için büyük bir sevinç kaynağı olduğu ifade ediliyor. Kurtulmuş, özellikle futbolcular ve teknik ekipleri öne çıkararak, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etmeyi amaçlıyor.

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