Tebriz’den Füze Saldırısı Görüntüleri Geldi

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

İran’ın İsrail’e yöneldiği balistik füze saldırılarında ilginç görüntüler, Azerbaycan Türklerinin yoğun yaşadığı Tebriz’den geldi. Saldırı esnasında bölgedeki bir Türk vatandaşı, füzelerin geçiş anlarını kayda aldı. Tarihsel ve kültürel bağlarıyla bilinen Tebriz, İran’ın kuzeybatısında yer alıyor. Nüfusunun büyük kısmı Azerbaycan Türklerinden oluşan şehir, Türk kimliğinin etkili biçimde hissedildiği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

GÖKYÜZÜNDEKİ İZLER

Paylaşılan görüntülerde, füzelerin fırlatılış anı ve gökyüzünde bıraktıkları izler net bir şekilde görülüyor. İran’ın askeri hareketliliğinin sivil halkın gözleri önünde gerçekleştiği bu videolar, bölgedeki gerginliğin seviyesini açıkça gözler önüne seriyor. Diğer yandan, İsrail ordusu Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı. Patlama seslerinin duyulduğu bölgede dumanların yükseldiği belirtildi.