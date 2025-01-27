Tecno Phantom V Flip2 Türkiye’de Satışta

TECNO YENİLİKÇİ TEKNOLOJİSİYLE PHANTOM V FLIP2 5G’Yİ TANITTI

Yenilikçi teknoloji markası TECNO, ikinci nesil katlanır akıllı telefon olan PHANTOM V Flip2 5G’yi Türkiye’de satışa sunuyor. Günlük yaşama cep boyutunda kolaylık ve şıklık getiren bu cihaz, TECNO’nun geliştirdiği yenilikçi TECNO AI yapay zeka işlevleri paketiyle donatıldı. Bu paket, Gemini entegreli Ella AI Assistant, AI Çizim Tahtası, AI Metin Yazma gibi birçok özelliği içeriyor. Ayrıca, sonsuzluk havuzlarından ilham alan çarpıcı ThruPool kapak ekranı, amiral gemisi düzeyinde görüntüleme sistemi, ultra düz ana ekran ve 70W Ultra Şarj gibi uzun ömürlü 4720mAh kapasitesindeki Süper Pil, katlanabilir telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

TECNO AI: YARATICILIĞI ARTIRAN YENİLİKLER

PHANTOM V Flip2 5G, boyutuna rağmen içerik üreticileri ve moda tutkunları için önemli bir yaratıcılık artışı sunan yenilikçi AI işlevleriyle donatıldı. Sosyal medyada gezinmek, iş projeleri yönetmek veya arkadaşlarla etkinlik düzenlemek için TECNO AI’nın Gemini ile entegre olan Ella Yapay Zeka Asistanı her zaman yardımcı oluyor. “Ella, sorulara akıcı bir şekilde yanıt vererek gerçek zamanlı bilgilere dayalı akıllı yanıtlar vermek için çevrimiçi arama özellikleri ve Akıllı Soru-Cevap özelliği sunuyor.” Kullanıcılar, Ella ile 400’den fazla sistem işleviyle daha akıllı bir etkileşim gerçekleştirebiliyor. Ek olarak, AI Metin Özeti, yüz yüze AI Çeviri ve metin oluşturma gibi AI Yazma işlevleri kullanıcıların zamanından tasarruf sağlıyor.

THRUPool KAPAK EKRANIYLA ÖNE ÇIKIYOR

PHANTOM V Flip2 5G’nin ThruPool Kapak Ekranı, şık ve akıcı bir tasarıma sahip. “Kapak, hafif kavisli ana gövdeyle mükemmel bir şekilde bütünleşen 3,64 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapıyor.” Kullanıcılar, çoğu zaman ana ekranı açmaya gerek kalmadan 2 binden fazla uygulamayı kapak ekranının günlük fonksiyonlarıyla kullanabiliyor. Ekran, daha büyük ve düzenli bir yapı ile kullanıcı deneyimini artırırken, 413PPI çözünürlüğü ve dinamik yapısıyla görsel açıdan da etkileyici bir performans sunuyor.

YÜKSEK KALİTELİ FOTOĞRAFLAR

PHANTOM V Flip2 5G, kompakt boyutuna rağmen 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 32MP ön kamera ile amiral gemisi düzeyinde bir kamera sistemi sunuyor. “Güçlü arka kameralar, 2x genişletilmiş odak uzaklığı ve 2x-10x yakınlaştırma ile optik tabanlı kayıpsız yakınlaştırma yeteneği sunuyor.” Düşük ışıkta bile yüksek kaliteli fotoğraflar çekerken, 32MP ön kamerası ile etkileyici selfie’ler yakalamak mümkün oluyor. Katlanabilir tasarımı ile kullanıcılar yeni çekim perspektiflerine ulaşabiliyor.

YENİ NESİL GÖRÜNTÜLEME DENEYİMİ

Cihazın 6,9 inç ultra düz amiral gemisi ana ekranı, 120Hz LTPO kendinden uyarlamalı yenileme hızı sunarak kesintisiz bir deneyim oluşturuyor. “Ana ekran ve güçlü menteşe, FreeForm hovering özelliğini mümkün kılıyor.” Kullanıcılar, bu özellik sayesinde 30-150° açıları arasında deneyimlerini kişiselleştirebiliyor. Ayrıca, çok çeşitli uygulamaların desteğiyle kullanıcı deneyimi de artıyor.

BÜYÜK BATARYA VE HIZLI ŞARJ

PHANTOM V Flip2 5G, 4720mAh Süper Bataryasıyla pil endişesi olmadan tüm gün kullanılabiliyor. 70W Ultra Şarj, kullanıcıların sadece 15 dakikada %50 şarj ve 43 dakikada tam şarj olanağı sunuyor.

FİYAT VE BULUNABİLİRLİK

TECNO PHANTOM V Flip2 5G, KDV dahil 49 bin 999 TL’ye MediaMarkt, Vatan, Teknosa, Vodafone ve çevrimiçi satış kanallarından edinilebiliyor.