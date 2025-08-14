Tecrübeli Teknik Direktör, Kocaelispor’a Odaklandı

HAFTASONU OYNANACAK MAÇA ODAKLANIYORUZ

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Biz şu an hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor maçına odaklanmış durumdayız. Maçtan sonra, yeni transferler geldikten sonra onların adaptasyonu ve takıma entegrasyonu için neler yapabileceğimize bakacağız” diye belirtiyor. Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan takım, Nuri Asan Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kocaelispor karşılaşmasına dair değerlendirmelerde bulunan Reis, “Bu hafta Kocaelispor’a karşı oynayacağız. Fiziksel anlamda çok güçlü bir rakiple karşılaşacağız ki bunu Trabzonspor’a karşı oynadıkları maçta da göstermişlerdi. Zor bir karşılaşma olacak.” açıklamasında bulundu.

TRANSFERE DİKKAT

Kırmızı-beyazlı takımın mevcut durumu ile ilgili bilgilendirme yapan Reis, “Daha önce de söylediğim gibi başkanımızla ve futbol direktörümüzle düzenli olarak görüşüyoruz. Ancak bir teknik direktör olarak transferlerle ilgili açıklama yapmak benim görevim değil. Bu konuda açıklamaları futbol direktörümüz ya da başkanımız Yüksel Yıldırım yapıyor. Şu an için Kocaelispor maçına odaklanmış durumdayız. Maçtan sonra yeni transferlerimizin takım entegrasyonu için nasıl bir yol izleyeceğimize bakacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca Reis, “Şimdiye kadar aramıza katılan oyuncuların uyum süreci gayet iyi gidiyor. Yakında yeni transferlerimizden 1-2 ismi ilk 11’de görebiliriz” dedi.

FORMADA REKABET ARTACAK

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ve Süper Lig’deki güncel durum üzerine değerlendirmelerde bulunan Reis, “Sezon öncesi kampında fiziksel anlamda yüksek tempolu antrenmanlar yaptık. Çünkü bu sezon Avrupa’da, kupada ve ligde mücadele edeceğiz. İlk maçta da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Forma rekabetinin şu an mevcut olduğunu ve yeni transferlerle bu rekabetin artacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Bu durum, her hafta ilk 11’i oluştururken zorlanmamı sağlayacak ve bu da takım adına olumlu bir gelişme” dedi.

Devam eden haftalarda zorlu maç tempoları beklediklerini kaydeden Reis, “Ligin ilk 2-3 haftasında haftada bir maç oynayacağız ama ilerleyen dönemde üç günde bir sahaya çıkacağız. Oyuncuların dinlenmesi ve yenilenmesi için doğru antrenman planlamaları yapacağız. Şu an bazı sakat oyuncularımız var. Net bir süre vermek zor ama belki play-off’un ilk ya da ikinci maçına yetişebilirler” ifadelerini kullandı. Reis, “Play-off konusuna gelince, şu an için konuşmak istemiyorum. Önceliğimiz bu hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor maçı” diyerek sözlerini tamamladı.