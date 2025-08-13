Haberler

Ted Edirne Koleji Kürek Takımı, Anıtkabir Ziyareti Gerçekleştirdi

TED EDİRNE KOLEJİ KÜREK TAKIMI ANITKABİR ZİYARETİ

TED Edirne Koleji’nin kürek takımı, Anıtkabir’i ziyaret etti. Mogan Gölü’ndeki kamp için Ankara’da bulunan takım, ziyarette bulundu. Sporcular, teknik heyet eşliğinde gerçekleştirdikleri ziyarette, mozolede saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Komutanlığı görevlilerinden, “Atatürk’ün hayatı, milli mücadele ve Cumhuriyet’in kuruluş süreci” hakkında bilgi alındı.

ANITKABİR VE ATATÜRK MÜZESİ GEZİLDİ

Anıtkabir ile Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezen öğrencilerin kamp sonrası Edirne’ye döneceği öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu Valisi, Milli Tekvandocularla Buluştu

Kastamonu Valisi, uluslararası arenada başarılı olan milli tekvandocularla buluşarak, sporcuların gösterdiği performanstan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Haberler

Edirne Jandarma 650 Kg Midyeye El Koydu

Edirne'de jandarma, yol kontrolünde 650 kilogram akivades midyeye el koydu. Üç kişi, 2.3 milyon TL ceza aldı. Yetkililer, doğal kaynakları koruma denetimlerinin devam ettiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.