Ted Edirne Koleji Kürek Takımı, Anıtkabir Ziyareti Gerçekleştirdi

TED EDİRNE KOLEJİ KÜREK TAKIMI ANITKABİR ZİYARETİ

TED Edirne Koleji’nin kürek takımı, Anıtkabir’i ziyaret etti. Mogan Gölü’ndeki kamp için Ankara’da bulunan takım, ziyarette bulundu. Sporcular, teknik heyet eşliğinde gerçekleştirdikleri ziyarette, mozolede saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Komutanlığı görevlilerinden, “Atatürk’ün hayatı, milli mücadele ve Cumhuriyet’in kuruluş süreci” hakkında bilgi alındı.

ANITKABİR VE ATATÜRK MÜZESİ GEZİLDİ

Anıtkabir ile Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezen öğrencilerin kamp sonrası Edirne’ye döneceği öğrenildi.