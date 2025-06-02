Tedarik Yönetiminde EPAL’ın Önemi Vurgulandı

TEDARİK ZİNCİRİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YENİDEN KULLANIM ÖNE ÇIKIYOR

EPAL Türkiye, Konya’daki Satınalma Zirvesinde sunduğu standardizasyon ve çevresel sürdürülebilirlikle dikkat çekti. Yeniden kullanım, geri dönüşüm ve denetim avantajlarıyla öne çıkan EPAL, TEPAL-EPAL Türkiye olarak TÜSMOD’un düzenlediği CPO Konya Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi’nde Platin Sponsor olarak yer aldı. Bu etkinlikte, EPAL’ın euro palet değişim havuzunun avantajları katılımcılara tanıtıldı. Katılımcılar, paletlerin dayanıklılığı, ekonomik ömrü ve çevresel katkılarına yoğun ilgi gösterdi. Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Zahit Çatlı, EPAL paletleri yakından inceleyerek, paletlerin orijinalliğini tespit etmeyi sağlayan kontrol zımbaları hakkında bilgi aldı.

TÜSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Hüryılmaz, etkinlikteki konuşmasında dernek faaliyetleri ve mesleki standartların geliştirilmesi konularına değindi. Yerli üreticilerin desteklenmesi ve sektörel gelişmelerin farklı şehirlerde düzenlenen etkinliklerle üyelere aktarılması gerektiğine vurgu yaptı. Etik, sorumlu, yenilikçi ve saygın bir satınalma vizyonu çerçevesinde mesleğin geleceği ele alınırken; hukuk, kamu, sanayi ve teknoloji alanlarındaki güncel gelişmeler ışığında stratejik tedarik yönetimi uygulamaları paylaşıldı.

EPAL PALETLERİN EKONOMİK DEĞERİ

Zirvede TEPAL Başkanı Cafer Özgen, EPAL paletlerin dayanıklılık, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik yönleriyle dikkat çektiğini ifade etti. Özgen, “Görünürde ucuz gibi görünen tek kullanımlık ahşap paletlerin, uzun vadede işletmelere ciddi maliyet ve güvenlik riski oluşturduğunu” belirtti. EPAL paletlerin standartlara uygunluğunun, ortalama 20 kez tekrar kullanılmasını sağladığını anlattı. Kullanım ömrünü tamamlayan paletlerin geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırıldığı bilgisi de aktarıldı.

KALİTE KONTROLLERİ YILDA 25 BİNİ GEÇİYOR

Etkinlikte ayrıca, EPAL sisteminin düzenli bağımsız kalite kontrolleri ile denetlendiği ve yılda 25 binin üzerinde denetim gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Bu sistemin, lojistik süreçlerdeki yüksek kalite ve güvenlik standartlarını koruduğu vurgulandı. TEPAL’in sektörel etkinliklerdeki aktif rolü, EPAL paletlerin, lojistikte verimliliği artırarak çevre dostu bir seçenek olmasını sağlıyor. Başkan Özgen, Türkiye’de EPAL sisteminin yaygınlaşmasının hem işletmelerin maliyetlerini azaltacağını hem de karbon ayak izlerini düşüreceğini dile getirdi.