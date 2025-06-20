Tedas Başvuru Kapısı İletişimi Kolaylaştırır

YENİ DİJİTAL SİSTEM HİZMETE GİRDİ

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), kamu hizmetlerini güçlendirmek ve halkın erişimini kolaylaştırmak amacıyla TEDAŞ Başvuru Kapısı uygulamasını devreye sokuyor. TEDAŞ’tan yapılan duyuruda, kurumun öz kaynaklarıyla geliştirdiği bu yenilikçi sistemin, vatandaşların TEDAŞ ile etkin ve verimli bir iletişim kurmalarını sağlamak için tasarlandığı belirtiliyor. Bu kapsamda, yapılan başvurular sistematik bir şekilde kayıt altına alınarak sürecin izlenebilirliği artırılıyor. Bu sayede vatandaşlar, taleplerinin mevcut durumunu kolayca takip edebiliyor.

ŞEFFAFLIK VE GÜVENİ ARTIRIYOR

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne uygun olarak geliştirilen TEDAŞ Başvuru Kapısı, kurumsal şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmanın yanı sıra, vatandaş ile kurum arasında güvenilir bir iletişim köprüsü kurmayı amaçlıyor. Bu sistem, vatandaşların taleplerinin doğrudan TEDAŞ’a ulaşmasını sağlayarak, proje onay ve kabul işlemleri, kamulaştırma süreçleri ve eğitim faaliyetleri gibi konularda şikayet ve ihbarların iletilmesini kolaylaştırıyor.

ETKİNLİK, VERİMLİLİK VE GÜVENLİ İLETİŞİM

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini merkezde tutarak etkin, verimli, saydam ve hesap verebilir bir şekilde yürütülmesini gerektiriyor. TEDAŞ, bu doğrultuda kamu kaynaklarını verimli kullanarak, vatandaşların taleplerine hassasiyetle çözüm üreten dijital altyapılar kurmaya devam ediyor. Kurum, vatandaşların ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren yenilikçi çözümlerle kamu hizmetlerini iyileştirme kararlılığını sürdürüyor. TEDAŞ Başvuru Kapısı, vatandaş odaklı devlet anlayışının somut bir örneğini sunuyor. Uygulamaya “https://basvurukapisi.tedas.gov.tr/” adresi üzerinden ulaşılabiliyor.