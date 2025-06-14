Tedaş, Elektrik Dağıtım Şirketlerine Yazı Gönderdi

TEDAS’TAN KLIMA YÜKLERİNİ AZALTMA GİRİŞİMİ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü, yaz aylarında klima yüklerinin elektrik tedarik sürecine olan olumsuz etkilerini minimize etmek için elektrik dağıtım şirketlerine yazı gönderdi. Genel Müdürlük, yapılan açıklamada, “Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle özellikle mesken ve ticarethane grubunda klima kullanımından kaynaklanan dönemsel yük artışları, alçak gerilim şebekelerinde ve transformatör kapasitelerinde aşırı yüklenmelere neden oluyor” ifadesine yer verdi. TEDAŞ, bu durumun elektrik dağıtım şebekesinin stabilitesine yönelik tehditler oluşturduğunu belirterek, tedarik sürekliliğinin sağlanması ve klima yüklerinin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla kapsamlı bir yazı gönderdi.

Gönderilen yazıda, elektrik dağıtım şebekesinin güvenilirliğinin artırılması için bölgelerin yük profillerinin ve yıllık yük artış eğrilerinin göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, klima yüklerinin yoğun olduğu bölgelerde şebeke ve trafo kapasitelerinin kontrol edilmesi, yetersiz iletken veya kablo kesitlerinin ve transformatör güçlerinin artırılması gerektiği vurgulandı. Mevsimsel yük değişimlerinin yaşandığı yerlerde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) üzerinden transformatör yük değerlerinin dikkatle izlenmesi gerektiği ve ihtiyaç halinde transformatörler arası yük aktarımı ya da güç artırımı yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, mevsimsel yük değişimlerinin yaşandığı transformatörlerin alçak gerilim çıkışlarında puant zamanlarda yük ölçümü yapılması, yük dengelemesi ve kesinti nedenlerinin tespit edilerek uygunluk kontrolü yapılması gerektiği belirtildi. Şebeke ekipmanlarına periyodik olarak önleyici bakım yapılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış ya da kapasite kısıtı oluşturan ekipmanların yenilenmesi de talimatlar arasında yer aldı. Klimaların indüktif yüklerinden kaynaklanan reaktif güç artışını azaltmak için dinamik kompanzasyon sistemlerinin kullanılması önerildi.

Kaynağa uzak bölgelerde gerilim dalgalanmalarını dengelemek için On-Load Tap Changer (OLTC) özellikli transformatörlerin tercih edilmesi gerektiği, ayrıca termal kameralarla arıza önleyici izleme yapılması gerektiği ifade edildi. Sonuç olarak, enerji verimliliği bağlamında kullanıcılara enerji verimli klima ve benzeri ürünlerin tavsiye edilmesinin önemine dikkat çekildi.