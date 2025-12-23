Tedesco Beşiktaş Maçının Ardından Açıklamalarda Bulundu

tedesco-besiktas-macinin-ardindan-aciklamalarda-bulundu

Ziraat Türkiye Kupası’nda C Grubu’nun açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş’a 2-1’lik skorla mağlup oldu ve turnuvaya kayıpla giriş yaptı. Fenerbahçe’nin teknik patronu Domenico Tedesco, maçın ardından bazı değerlendirmelerde bulundu.

RİSKE AÇIK OYUN

Tedesco, “Rakibimiz cesur bir şekilde oynadı ve önde etkin bir baskı kurdular. İlk yarıda çok sayıda top kaybı yaptık ancak ikinci yarıda bu durumu düzelttik. Son dakika pozisyonunda yaşanan olay nedeniyle maçı kaybettik. Bu da futbolun bir parçası.” şeklinde konuştu.

DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ

Tedesco, “Rakibimiz ofansif açıdan iyi bir performans sergiledi. Yenilgiyi kabul ederek yolumuza devam etmemiz gerekiyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Süper Kupa maçları, resmi birer karşılaşma. Her resmi maçı kazanma hevesindeyiz. Bugün de galip gelmek için sahaya çıkmıştık. İlk kupamızı alabilmek bizler için çok güzel bir durum olur. Bunun için elimizden geleni yapacak.” diyerek sözlerini tamamladı.

