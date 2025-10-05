Tedesco’dan Samsunspor Maçı Değerlendirmesi

MAÇIN SONUCU VE TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında, yani dün, Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleşen bu mücadele, 0-0’lık bir beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, maçtan sonra bazı açıklamalar yaptı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNİN NEDENİ

Tedesco, “Devre arasında 3 oyuncu değiştirmesinin nedeni nedir?” sorusuna, “Güç, şiddet, tempo, mantalite, taktik, teknik, her şey!” yanıtını verdi. Maç süresince oyuncularına sık sık taktikler de verdi.

PUANDAN DOLAYI MUTLU OLMAK GEREKİYOR

Tedesco, “Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek… Sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış olduğumuz puandan dolayı çok mutlu olmalıyız!” sözleriyle durumu özetledi.

KAYBETMEYİ HAK ETTİK

Maç sonrası, “7. maçında 4. kez puan kaybı oldu. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Tedesco, “Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe’yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz.” şeklinde cevap verdi.

BUNA BENZER MAÇLARDA ŞANS AZALIR

Tedesco, maç başlangıcını hatırlatarak, “Maça iyi bir başlangıç yapmıştık. İlk 20 dakikada maçı, stadyumu, rakibi, atmosferi kontrol ediyorduk. Sonra bir top kaybı, Samsunspor’un pozisyonu ve takım dağıldı. Sonra 15 top kaybı yaptık. Kendi kendimize yaptık bu top kayıplarını. Samsunspor’un o pozisyonundan sonra takım dağıldı.” ifadelerini kullandı ve ekledi: “Böyle 5 kere oynarsanız 4 kere kaybedersiniz. Analiz etmemiz, çalışmamız gereken çok fazla şey var.”

GOL ATMAK İÇİN ŞANSIMIZ YOKTU

“Orta yapma, şut atma fırsatımız vardı. Bir orta yapmak için 10 saniye beklerseniz rakip engeller.” diyen Tedesco, “Gol atabileceğimiz hissiyatını sahip değildim. Bunu geliştirmemiz gerekiyor.” ifadesini kullandı.

GALİBİYETİ KAZANAMADIK

Hakem ve oyun temposundan da bahseden Tedesco, “Pozisyonları izleyemedim. Saha içinde de görmedim, ekibime bir şey söylüyordum. Kaybetmiş olsaydım Samsunspor’u tebrik edecektim. Kaybetmedik, 2 zorlu galibiyet sonrası bu sonucu kabul etmek zor.” değerlendirmesini yaptı.

TARAFTARLARIN HAKKI VAR

Son olarak taraftarların duygu ve düşüncelerine de değinen Tedesco, “Taraftarlar buraya geliyorlar, bilet ve forma alıyorlar. Onların her şeye hakkı var.” diyerek, yaşanan hayal kırıklığına saygı gösterdiğini belirtti. Taraftara teşekkür ettiğini vurguladı.