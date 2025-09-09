Tedesco’dan Terim’e Övgü Dolu Sözler

TEDESCO’NUN FATİH TERİM HAKKINDAKİ YORUMLARI

Genç teknik adam Domenico Tedesco, Galatasaray ile karşılaşmadan önce yaptığı açıklamalarda Fatih Terim’i övecek ifadeler kullandı. Bu sözler, futbol kamuoyunda yeniden dikkat çekti. Schalke 04’ün teknik direktörlüğünü yürüttüğü dönemde gerçekleşen bu basın toplantısı, Galatasaray ile yaşanan rekabetin yanı sıra, Tedesco’nun Terim’e duyduğu saygıyı da gözler önüne seriyor.

HEDEF: ŞAMPİYONLAR LİGİ

Tedesco, o dönemde Galatasaray’a karşı Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak olan ekibi için, Fatih Terim ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fatih Terim çok önemli bir teknik direktör. Yalnızca Galatasaray için değil, ben Fiorentina taraftarıyım ve o dönemde ona ‘Grande’ denildiğini çok iyi hatırlıyorum. Ben de ona hep o gözle baktım. Onunla tanışmak ve el sıkışmak benim için büyük bir onur olacak.” Bu sözler, hem Terim’in kariyerine hem de Tedesco’nun Terim’e olan hayranlığını ortaya koyuyor.