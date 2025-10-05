Tedesco; Fenerbahçe’nin Samsunspor Maçında Galibiyeti Hak Etmediğini Belirtti

MAÇTAN SONRAKİ DEĞERLENDİRME

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalırken, teknik direktör Domenico Tedesco maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Tedesco, galibiyeti hak etmediklerini belirterek, maça iyi başladıklarını ifade etti. İlk 20 dakikada kontrolü ellerinde tutup, rakibi baskı altında tutmalarına rağmen, bir top kaybı sonrası takımın dağıldığını aktardı.

KONTROLÜ KAYBETME VE BİREYSEL HATALAR

Tedesco, “İlk 20 dakikada her şeyi kontrol ediyorduk. Top bizdeydi, rakibi kontrol ediyorduk. Fakat sonrasında yapmış olduğumuz bir top kaybı ve Samsunspor’un yakalamış olduğu ilk gol pozisyonu sonrasında takım dağıldı” dedi. İlk yarıda 15 top kaybı yaşandığını ve bunların çoğunun kendi hataları yüzünden olduğunu söyleyen Tedesco, defansif açıdan yetersiz kaldıklarını söyledi. Bu nedenle, bir puandan mutlu olmaları gerektiğini ekledi.

DAHA FAZLA HIZ VE ETKİNLİK

Maçta şut çekme ve orta yapma imkanı bulsalar da rakibin bunları engellemesi için beklemek zorunda kaldıklarını belirten Tedesco, “Daha hızlı olmamız, daha çabuk olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde maçları kazanabilirsiniz” dedi. 0-0 giden bir maçta duran topların belirleyici olabileceğini düşündüğünü ancak buna dair bir hissiyat hissetmediğini vurguladı. “Bir frikik her şeyi değiştirebilir. Ama belirtmiş olduğum gibi gol atabileceğimize dair o hissiyata sahip değildim” ifadesini kullandı.

TARAFTAR REAKSİYONU VE HAKEM PERFORMANSI

Maç sonrası taraftarların hayal kırıklığına uğrayıp ıslıklamalarını normal karşıladığını belirten Tedesco, VAR kararlarıyla iptal edilen Samsunspor’un golü ve penaltısı hakkında ise şunları söyledi: “Evet, dürüst olmak gerekirse bu durumda hiçbir şey görmedim. Televizyonu görmedim, fotoğrafları, klipleri görmedim. Ama genel olarak bence hakemin iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum.” Sonuç olarak, 0-0 giden bir maçta iki zor galibiyetin ardından böyle bir sonuç almakta zorlandıklarını, galibiyeti hak etmediklerini vurguladı.