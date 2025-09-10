Tedesco, Fenerbahçe’ye katıldı mı?

TEDESCO VE FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Tedesco’nun Fenerbahçe ile olan görüşmelerinin sürmesi gündemde geniş yer tutuyor. Ancak kulüpten ya da teknik direktörden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. “Peki, Domenico Tedesco gerçekten Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olacak mı?” sorusu merak uyandırıyor ve gelişmeler dikkatle izleniyor. Konu ile ilgili daha fazla detay haberde bulunuyor.

FENERBAHÇE, YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ RESMEN DUYURDU

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğunu yeni bir isme emanet etti. Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir sürdürdüğü teknik adam arayışını sonlandırarak, İtalyan asıllı Alman teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu hamle, Fenerbahçe’nin takımı yeniden yapılandırma ve şampiyonluk hedefine ulaşma konusunda önemli bir adım atmış olmasını sağlıyor.

TEDESCO’NUN KARIYERİ VE BAŞARILARI

İtalyan kökenli Alman teknik direktör Domenico Tedesco, genç yaşına rağmen futbol dünyasında dikkat çeken başarılar elde etti. 1985 doğumlu olan Tedesco, antrenörlük kariyerine 2008 yılında VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenör olarak başladı. İlk profesyonel teknik direktörlük deneyimini 2017’de Erzgebirge Aue’de yaşayarak, takımını hızlıca düşme tehlikesinden kurtardı. Bu başarısı, onu Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’ün radarına soktu ve genç hoca, yalnızca 32 yaşında Schalke’nin başına geçti. İlk sezonunda takımı ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

SPARTAK MOSKOVA VE RB LEIPZİG DÖNEMİ

2019 yılında Rusya’nın köklü kulüplerinden Spartak Moskova’ya geçen Tedesco, burada sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekti. 2021’de RB Leipzig’in teknik direktörlüğünü üstlendi ve 2022 yılında Almanya Kupası’nı kazanarak kulüp tarihine önemli bir başarı kazandırdı. 2023 yılında ise Belçika Milli Takımı’nın başına geçerek uluslararası deneyim kazandı ve kariyerini daha da ileriye taşıdı.

TEDESCO’NUN TEKNİK YETENEKLERİ

Domenico Tedesco’nun oyun anlayışı, taktiksel esnekliği, genç yeteneklere verdiği önem ve detaylara gösterdiği özenle biliniyor. Bu özellikleri, onu futbol dünyasında özel bir yere taşıyan unsurlar arasında yer alıyor.