Tedesco, Fenerbahçe’yi Şampiyon Yapacağım Dedi

İTALYAN ASILLI ALMAN TEKNİK DİREKTÖR TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR

İtalyan kökenli Alman teknik direktörün, sarı-lacivertli kulübün başına geçmeyi düşündüğü ve bu görevi üstlenme konusunda oldukça hevesli olduğu bildiriliyor. Hatta Tedesco’nun yönetimle gerçekleştirdiği görüşmelerde, şampiyonluk hedefini başarma konusunda güvence verdiği iddia ediliyor. HT Spor’un haberine göre, Domenico Tedesco, Fenerbahçe’nin başına geçmeye sıcak bakıyor. Haberi aktaran Ahmet Selim Kul, Tedesco’nun Fenerbahçe’ye şampiyonluk sözü verdiğini aktararak şunları belirtti: “Yeni nesil bir teknik adam profili var, Farioli tarzı bir isim. Futbol dünyasında artık bu tip antrenörler öne çıkıyor. Tedesco da bu kategoride değerlendirilebilir. Yönetimle görüşmelerinde, ‘Bu takımı ilk sezonumda şampiyon yaparım’ ifadesini kullandığı söyleniyor.”

HİÇBİR BAŞARI KAZANIMI YETERSİZ GÖRÜYOR

Kul’un aktarıklarına göre, Tedesco, kariyerinde henüz istediği büyük sıçramayı gerçekleştiremediğini düşünüyor. Bu yüzden oldukça motive ve istekli bir tavır sergiliyor. Fenerbahçe’nin onun için bu çıkış noktası olacağına inanan genç teknik direktör, takımı sahaya klasik 4-2-3-1 düzeniyle çıkarmayı planlıyor. Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında yer alan Domenico Tedesco, son yıllarda Avrupa futbolunda öne çıkan genç antrenörlerden biri olarak biliniyor. Futbolculuk kariyeri kısa sürmesine rağmen, antrenörlük kariyerine erken yaşta başlamış ve taktiksel zekâsı sayesinde hızla dikkat çekmeyi başarmış.

1985 yılında İtalya’da dünyaya gelen ancak çocuk yaşta ailesiyle birlikte Almanya’ya göç eden Tedesco, futbol eğitimini Almanya’da aldı. Stuttgart altyapısında antrenörlük yaparak mesleğine adım atan genç teknik direktör, burada kazandığı deneyimle adını duyurdu. Erzgebirge Aue’deki başarısı, Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekmesini sağladı. Tedesco’nun kariyerinde en dikkat çeken dönemlerden biri, Schalke 04’teki görevi sırasında yaşandı. Henüz 32 yaşındayken bu köklü kulübün başına geçti ve ilk sezonunda takımı Bundesliga ikinciliğine taşıyarak adını duyurdu. Bu başarısı, onu Avrupa futbolunda genç kuşak teknik direktörler arasında öne çıkardı.

TEKNİK DİSCİPLİN VE ORGANİZASYON YETENEĞİ

Domenico Tedesco, taktik disiplin ve saha içi organizasyona verdiği önemle tanınıyor. Özellikle 3-4-3 ve 4-2-3-1 sistemlerini tercih eden genç teknik direktör, oyunu hem savunma hem de hücum yönünde dengeli bir şekilde organize etmeyi hedefliyor. Topa sahip olmayı seven, aynı zamanda rakip yarı sahada baskı kurma yeteneğine sahip takımlar oluşturmayı amaçlıyor. Oyuncularla kurduğu yakın ilişkiler ve iletişim gücü, onun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Takım içindeki birlikteliğe önem veren antrenör, genç oyunculara şans verme konusunda cesur adımlar atıyor. Almanya’daki kariyerinin ardından Spartak Moskova’da çalışma fırsatı buldu ve burada oyun disiplinini sahaya yansıtmayı başardı. Daha sonra Belçika Milli Takımı’nın başına geçen genç teknik direktör, uluslararası deneyim de kazanarak kendini geliştirme imkanı buldu. Henüz kariyerinin başlarında kısa sürede farklı ülkelerde çalışma şansı bulması, ona geniş bir vizyon kazandırdı.