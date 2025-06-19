TEDÜ, 2025 Etki Sıralaması’nda Başarı Sağladı

TEDÜ, 2025 ETKİ SIRALAMASIYLA ZİRVEDE

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında dünya genelindeki üniversitelerin değerlendirildiği 2025 Etki Sıralaması yayımlandı. TEDÜ, Ankara’daki vakıf üniversiteleri arasında en üst sıraya yerleştiğini ve Türkiye’deki tüm üniversiteler arasından 31. olduğunu açıkladı. TEDÜ, ‘Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’ hedefinde ise dünya genelindeki ilk 200 üniversite arasında kendine yer buldu. Times Higher Education (THE), 2025 yılı için yaptığı Etki Sıralaması sonuçlarını paylaştı. TED Üniversitesi, yapılan bu değerlendirmede 65,6 puan alarak dünya genelinde 601-800 aralığında konumunu korudu. ‘Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’ hedefinde ise ilk 200 üniversite arasında yer aldı.

REKTÖR SABUNCUOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, konu hakkında şu şekilde konuştu: “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda elde ettiğimiz başarıları ve yol haritamızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz. TEDÜ olarak, küresel sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlılığımızı somut adımlarla gösteriyoruz. Somut adımlarla sürdürülebilir bir gelecek inşa etme misyonumuzu kararlılıkla uygulamaya devam ederken, bu başarılar tüm akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin ve paydaşlarımızın ortak çabalarının bir sonucudur.” Rektör, gelecekte bilimsel katkılarını artırarak toplumsal etkilerini genişletmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Dünya genelinde 130 ülkeden 2 bin 526 üniversitenin katılım gösterdiği bu sıralamada, Türkiye’den 36’sı vakıf, 72’si ise devlet üniversitesi olmak üzere toplam 108 üniversite yer aldı. TEDÜ, Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 31. sırada, vakıf üniversiteleri arasında ise 9. sırada konumlandı. Ankara’daki vakıf üniversiteleri arasında ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ve ‘Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’ hedeflerinde birinci sıraya yerleşti. Ek olarak, ‘Nitelikli Eğitim’, ‘Temiz Su ve Sanitasyon’, ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’, ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar’, ‘İklim Eylemi’, ‘Sudaki Yaşam’, ‘Karasal Yaşam’ ve ‘Amaçlar için Ortaklıklar’ başlıklarında da ilk üç içerisinde yer alarak sürdürülebilir yaşama olan bağlılığını gösterdi.

‘BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR’ BAŞLIĞINDA İKİNCİ EN İYİLER ARASINDA

Geleceğe dönük bireyler yetiştirmek adına yenilikçi eğitim anlayışını benimseyen TEDÜ, ‘Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’ hedefinde dünya sıralamasında ilk 200 üniversite arasında yer aldı. Bu yıl ‘Yoksulluğa Son’ ve ‘Açlığa Son’ dışındaki tüm Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına puan alarak başvuru kapsamını genişletti. Ayrıca, ‘Temiz Su ve Sanitasyon’ ile ‘Sudaki Yaşam’ başlıklarında göreli olarak güçlü bir performans göstererek 401 bandında konumlandı. ‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ konularında da dünya sıralamasındaki yerini koruyan TEDÜ, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını ve kapsamlı çalışmalarının sürekliliğini ortaya koymuş oldu.