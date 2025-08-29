Tedü Yüzde 95,6 Doluluk Oranı Açıkladı

DOLULUK ORANINDA REKOR BAŞARI

TED Üniversitesi (TEDÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından doluluk oranlarının yüzde 95,6 olduğunu belirtti. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Hayallerindeki üniversiteye yerleşmeye hak kazanan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Lisans programlarımızın neredeyse tamamının dolması, öğrencilerimizin ve ailelerinin TEDÜ’ye duyduğu güvenin en somut göstergesidir” şeklinde konuştu. YKS sonuçlarıyla tercih yapan 785 bin 186 öğrenci, yükseköğrenim hakkı kazandı ve bu sayının, toplam adayların yüzde 55,57’sini oluşturduğu ifade edildi. Devlet üniversitelerinde örgün program kontenjanlarının yüzde 99’u dolarken, vakıf üniversitelerinde bu oran yüzde 75,8 şeklinde gerçekleşti.

BAŞARININ ARKASINDAKİ GÜÇ

Doluluk oranının yüzde 95,6 olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Hayallerindeki üniversiteye yerleşmeye hak kazanan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Lisans programlarımızın neredeyse tamamının dolması, öğrencilerimizin ve ailelerinin TEDÜ’ye duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Bu başarı yalnızca akademik kalitemizi değil, aynı zamanda sunduğumuz yenilikçi eğitim ortamı ve sosyal olanakların gücünü de ortaya koymaktadır” şeklinde açıklamada bulundu.

POTANSİYELLERİ AÇIĞA ÇIKARMA HEDEFİ

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda genel sıralamada 10’uncu, vakıf üniversiteleri arasında ise 2’nci olarak konumlandıklarını dile getiren Prof. Sabuncuoğlu, sözlerine devam ederek, “Akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve öğrencilere sunduğumuz yenilikçi eğitim sistemi, bu rekor doluluk oranının ardındaki en büyük güçtür. Bu yıl başarı sıralamalarında yüzde 10’luk bir artış sağladık. Uluslararası standartlara uyumlu, amaca odaklı eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil, küresel ölçekte lider mezunlar olarak yetiştiriyoruz. Bütünsel eğitim yaklaşımımızla her öğrencimizin potansiyelini gerçekleştirmesinin önünü açmayı sürdüreceğiz” dedi.