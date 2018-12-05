CHP’li başkan gözaltına alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde tefecilere karşı yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında CHP Kozan İlçe Başkanı da var.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kozan İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kozan İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ile kardeşi Erhan Karaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, tefecilik, yağma gibi suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

TRT