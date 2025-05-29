Tefecilik Operasyonunda İki Tutuklama Yapıldı

TEFECİLİK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şanlıurfa merkezli gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 2’si tutuklandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçla elde edilen mal varlıklarını aklama suçlarına karıştığı belirlenen kişilere yönelik olarak Şanlıurfa ve Aydın’da toplamda 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığını açıkladı.

TOPLUM HUZURU HİÇBİR ŞEKİLDE TEHDİT ALTINDA DEĞİL

Vali Şıldak, tefecilik ve diğer yasadışı faaliyetlerin toplum huzurunu bozmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Yapılan operasyonda ele geçirilen materyaller arasında 41 adet satış sözleşmesi, 4 oto satış mukavele defteri, alacak verecek yazılı 5 ajanda, 35 alacak ve verecek yazılı ajanda sayfası, 1 alacak ve faiz durumu gösterir belge, 8 tapu senedi, toplamda 2 milyon 180 bin TL değerinde 3 banka çeki, 1 kredi kartı, 3 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 1 ruhsatsız tabanca yer aldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Şıldak, operasyon sonucunda 3 şüphelinin yakalandığını belirtti ve “2 kişi tutuklanmış, 1 kişi hakkında adli kontrol uygulanmıştır” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, şüphelilere ait 82 milyon TL nakit para, 6 araç, 2 kuyumcu mağazasında bulunan altınlar ve üzerlerine kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz mallara el konulması için işlemlerin başladığını açıkladı.