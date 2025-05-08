Tefenni’de Araç Elektrik Direğine Çarptı

KAZA ANINDA OLANLAR

Burdur’un Tefenni ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Tefenni ilçesi Seydiler köyü yolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Seydiler köyü yönünden ilçe merkezine seyir eden Hüseyin Ş. (49) yönetimindeki 15 ABB 091 plakalı Fiat Tofaş otomobil, ilerleyen 15 KB 635 plakalı ticari aracı solladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

KAZA SONRASI YAPILAN MÜDAHALELER

Kazada sürücü Hüseyin Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Selda Ş. (44) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edilmesini sağladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.