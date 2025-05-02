Tefenni’de Genç Kız Bıçaklandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Burdur’un Tefenni ilçesinde bir restoranda yaşanan bıçaklama olayı sonucunda genç bir kız ağır yaralandı. Olay, akşam saat 19.00 sularında meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, restoranda çalışan 57 yaşındaki Sinan D. ile 25 yaşındaki Deniz A. arasında çıkan tartışma, Sinan D.’nin Deniz A.’yı boynundan bıçaklamasıyla sonuçlandı. Sinan D. hemen ardından olay yerinden aracına binip kaçtı.

YARDIM ÇAĞRISI VE MÜDAHALE

Restorandaki diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirince, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Deniz A. önce Tefenni Devlet Hastanesi’ne, ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri ise şüpheli Sinan D.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlattı.

AMBULANS TAKİBİ

Deniz A.’nın Burdur Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevk edildiğini öğrenen Sinan D., aracına atlayarak ambulansı takip ettiği iddia edildi. Polis ekipleri, bu durum üzerine il merkezi girişinde yolda önlem alırken, jandarma ekipleri de ambulansa eskortluk etti. Ambulans hastaneye giriş yaptığında güvenlik önlemleri arttırıldı. Sinan D.’nin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.