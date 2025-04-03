Teğmen Eroğlu Orduya Dönüş Davası Açtı

DAVA AÇILDI

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla kılıç çatarak subay andı okuyan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmenden biri olan Ebru Eroğlu, ordudaki görevine geri dönmek için dava açtı. Eroğlu, Sözcü gazetesine ulaşan dilekçesinde savunmasına yer vererek, “Harbiye’ye 1. girdim, 1. bitirdim. Kayakta, koşuda, atışta 1. oldum, dalgıç sertifikası aldım. Erkeklerin katıldığı komando kursunu 58. bitirdim. Bakanlık beni başarılarımdan dolayı İtalya’daki silahlı çatışma yarışmasına gönderdi. Devletime yakışır bir Harbiye’li olmaya çalıştım. TSK’ya derinden bağlıyım. Disiplinsizlik kastım olamaz.” şeklinde ifadeler kullandı.

DİSCİPLİN SORUŞTURMASI

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve 11 avukatın hazırladığı dava dilekçesinde, “Disiplin soruşturmasına konu eylem, tören bitimi sonrası yaşanmıştır. Tören sonrası teğmenler, Kara Harp Okulu’nun emir ve komutasından çıkıp, mehil müddet iznindedir. Subay andının içeriğinin herhangi bir olumsuzluk içermediği, metnin içeriği ile ilgili bir sorun bulunmadığı idare tarafından da vurgulanmıştır.” denildi. Dilekçede ayrıca, “2022’ye kadar törenlerde okunan ve birçok resmi törende devam eden subay andının, törenden sonra subaylık hayatlarının ilk gününde topluca okunması nasıl olur da devletin veya TSK’nın itibarına zarar verebilir? YDK kararının çoğunluk oyu gerekçesinde, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözü bir disiplinsizlik değildir. ‘Büyük önder Atatürk milletimiz ve devletimizin ortak değeridir, tartışılamaz’ denilmektedir.” ifadeleri yer aldı.

KAMUOYU GÖRÜŞÜ

Dava dilekçesinde, 1995’ten 2023’e kadar resmi törende okunan subaylık andının toplumda herhangi bir karşıtlık yaratmadığı, bu olayın tören sonrası okunmasının neden karşıtlık doğurduğu soruldu. “Bu yemin metni törende okunmuş olsa, bir karşıtlık tartışması olacak mıydı?” denildi. Ayrıca, kamuoyu yoklamalarına göre toplumsal çoğunluğun (yüzde 90 civarında) teğmenlerin eylemi nedeniyle devletin ve TSK’nın itibarının zedelenmediğini belirttiği ifade edildi.