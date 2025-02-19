Teğmen S.Ç’nin İhraç Kararı İptal Edildi

TEĞMEN İHRACINA İTİRAZ

Geçmiş yıl Tuzla Piyade Okulu’nda meydana gelen “Atatürk” fotoğrafı tartışması dolayısıyla ihraç edilen teğmenlerden biri olan S.Ç, bu ihraç kararının iptali için Erzurum 1. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan ihraç kararını oy birliğiyle iptal etti.

PAYLAŞIM KAMUSAL ALANDA YAYILMADI

Mahkeme gerekçesinde, “hizmete engel davranışlar” ifadesinin yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri ile devletin itibarını tehdit eden eylemler için geçerli olduğu vurgulandı. Mahkemeye göre, S.Ç’nin WhatsApp’taki paylaşımları, askerlik mesleğiyle uyumlu olmayan bir ciddiyetsizlik içeriyor olsa da sadece belirli bir arkadaş grubunda yapıldı ve kamuya açıklanmadı. Bunun yanında, paylaşımların herhangi bir siyasi amaç taşıdığına dair somut bir bilgi de mevcut değil.

SİYASİ İÇERİKLİ YORUM BULUNMUYOR

Mahkeme, S.Ç’nin paylaşımlarında siyasi nitelikte yorumların yer almadığını ve bu nedenle verilen cezanın fiille orantısız olduğunu belirtti. Disiplin hukukundaki “tipiklik” koşulunun karşılanmadığını dikkat çeken mahkeme, davacının başka bir disiplin cezasıyla da karşılaşabileceğine değindi.

ATATÜRK FOTOĞRAFI TARTIŞMASI

10 Kasım 2023’te gerçekleştirilen Atatürk’ü Anma Töreni’nde, “Atatürk fotoğrafı takmayan” bir teğmen ile buna itiraz eden diğer teğmenler arasında gerginlik yaşanmıştı. Bu olay sonucunda, 7 teğmen hakkında soruşturma başlatıldı. Tartışmanın ardından Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmen ile onun destekçileri ve karşıtları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 18 Ocak 2024 tarihli kararı uyarınca ihraç edildi. S.Ç’nin ihraç edilme nedeni ise yaşanan tartışmanın ardından gerçekleştirdiği WhatsApp paylaşımındaydı.