Teğmen Şafak Evran Anıldı, Dua Edildi

ŞEHİT TEĞMEN ŞAFAK EVRAN’IN ANMA TÖRENİ

16 Haziran 2019 tarihinde terörle mücadele esnasında şehit düşen Teğmen Şafak Evran, memleketi Yıprak Köyü’nde, şehadetinin 6. yıldönümünde dualarla anıldı. Törene Dinar Kaymakamı Kemal Duru, şehidin ailesini evlerinde ziyaret ederek baba Hayrullah Evran ve anne Yeter Evran ile bir araya geldi. Ziyaret esnasında aileyle sohbet eden Kaymakam, onların hal ve hatırlarını sordu.

ŞEHİT AİLESİNE DESTEK VE DUALAR

Ziyaret sırasında tüm şehitler için dualar edildi. Kaymakam Duru, “Vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin emanetleri bizlere emanettir” ifadelerini kullandı. Ziyarete ayrıca İlçe Jandarma Komutanı Fuat Topal, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Pazar, SYDV Müdürü İrfan Yüksel ve Yıprak Köyü Muhtarı Bayram Arslan da katıldı.