Teğmenler İçin İhraç Talebine Tepki CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçlı Yemin Töreni’ne Tepki Gösterdi

TEĞMENLERİN İHRAÇ TALEBİNE SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde yaşanan kılıçlı yemin olayına ilişkin iki yeni mezun teğmenin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine ağır sözlerle tepki gösterdi. Özel, “Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? Trikopis’in askeriyiz mi diyeceklerdi? ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyen Fesli Hocanız gibi…” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özgür Özel, Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun da içinde yer aldığı teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna gönderilmelerini kabul edilemez bulduğunu dile getirdi. Özel, “Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Siyasi iradenin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni sürüklediği bu fahiş hatadan bir an önce dönülmelidir. Aksi durumda tarih önünde bu kararın altında kalacaklardır” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada, teğmenler hakkındaki ihraç talebi kararının üzücü olduğunu belirtti. İmamoğlu, “Herhangi bir suç işlememiş, başarılı genç Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yeterince mağdur edilmiştir. Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım” dedi.

MEZUNİYET TÖRENİ VE YAŞANANLAR

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra teğmenler, kılıç çatma töreni gerçekleştirmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde slogan atmıştı. Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun liderliğinde, “Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!” diyerek ant içmişlerdi. Bu görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılmış ve siyasi gündemde önemli bir yer elde etmişti. Teğmenlerin kılıç çatma töreninin ardından iktidar cephesinden sert tepkiler gelmiş, öncelikle tahkikat ardından soruşturma süreçleri başlatılmıştı.