Teğmenler Kılıçlı Yemin Soruşturması Gelişmesi

YENİ GELİŞMELER

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yeminine yönelik soruşturmada dikkat çeken bir ilerleme yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TV100 yayınında bu konuda önemli bilgiler verdi. Bağcıoğlu, bölüm birincisi ve alay kıdemlisi olan teğmenlere “TSK’dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla” Yüksek Disiplin Kurulu’na sevklerine dair tebligatın tebliğ edildiğini açıkladı. Tebligatta ayrıca “TSK’nın itibarına zarar verecek tutum ve davranışlarla ilgili” olarak TSK disiplin kanunun 20. maddesine vurgu yapıldığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuyla ilgili hukuki sürecin 25 Kasım’a kadar tamamlanacağını duyurdu. Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta gerçekleştirilen mezuniyet töreninde teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde slogan atması ve kılıçlı yemin etmeleri, bu olayın tartışma konusu olmasına yol açmış, bu nedenle haklarında disiplin işlemi başlatılmıştı.