Teğmenler TSK İhraç Kararına İtiraz Etti

TEĞMENLER İHAÇ KARARINA KARŞI HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATTI

Ağustos 2024’te düzenlenecek mezuniyet töreninde “kılıçlı yemin” ettikleri gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen teğmenler Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, bu karara karşı yargı yoluna gitmeyi tercih etti. Teğmen Ebru Eroğlu, mezuniyetinde ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganını atarak dikkat çekmiş ve ihraç kararıyla karşılaşmıştı.

İHRAÇ KARARINA İTİRAZ DAVA AÇILDI

Kara Harp Okulunu dönem birincisi olarak tamamlayan ve Türk Silahlı Kuvvetlerine geri dönüş talebinde bulunan Ebru Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan ihraç kararına karşı hukuki mücadele başlatmayı seçti. Eroğlu, İzzet Talip Akarsu ile birlikte Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açarak ihraç kararının iptali için başvuruda bulundu. Dava dilekçelerinde teğmenlerin eylemlerinin bir disiplinsizlik oluşturmadığı vurgulandı.