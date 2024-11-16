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Teğmenlere Yüksek Disiplin Kurulu Tebligatı Gitti

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KILIÇLI YEMİN SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet sonrası teğmenlerin kılıçlı yeminine dair soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TV100 yayınında bölüm birincisi ve alay kıdemlisi olan teğmenlere “TSK’dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla” Yüksek Disiplin Kurulu’na sevklarına ilişkin tebligatın ulaştığını açıkladı. Bu tebligatta, “TSK’nın itibarına zarar verecek tutum ve davranışlarla ilgili” ifadesi kullanılarak TSK disiplin kanunun 20. maddesine atıf yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hukuki sürecin 25 Kasım’a kadar tamamlanacağını ifade etti. 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde, teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atması ve kılıçlı yeminleri, kamuoyunda tartışmalara yol açmış ve bu nedenle haklarında işlem başlatılmıştı.

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