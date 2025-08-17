Haberler

Tehdit Mesajı Aldı, Hakan Çakır’ın Babası

TEHDİT MESAJI ALINDI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde hayatını kaybeden Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, kimliği bilinmeyen bir kişiden tehdit içerikli bir mesaj aldı. Mesajda, “Oğlunu öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz. Kafanı kesip üstüne mazot döküp yakacağız. Bedenini kimse bulamayacak. Nasıl öldüğünü kimse bilmeyecek” ifadeleri yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yayımlanan tehdit mesajı ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Aynı zamanda, Şahin Çakır’ın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi. Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve vatandaşların can güvenliği konusunda yapılan çalışmaların önemi bir kez daha ortaya çıktı.

ÖNEMLİ

10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğünde deprem

Kriz yönetimini risk odaklı yönetime dönüştürmenin önemine dikkat çeken AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir'deki depreme yönelik müdahale çalışmalarını paylaştı.
Gölhisar’da Minibüs Şarampole Devrildi

Gölhisar'da virajda hızlı giden minibüs devrildi; sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri müdahale etti.

