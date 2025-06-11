“Tehlike Geçene Kadar Ulusal Muhafızlar Kalacak.”

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Los Angeles kentinde, Düzensiz Göçmenleri Koruma ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) gözaltına aldığı göçmenlere destek amacıyla başlatılan protestolar 4. gününe girdi. Şiddet olaylarıyla dolu bu protestolar kapsamında, maskeli eylemciler şehir merkezindeki bazı sokaklarda çöp konteynerlerini, araçları ve polis araçlarını ateşe veriyor.

TALİMATLA GÖNDERİLEN ULUSAL MUHAFIZLAR

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’a 2 bin ek Ulusal Muhafız birliği gönderilmesi talimatını verdi. Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile birlikte Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, olaylara müdahayle edilene dek kent ve eyalet yönetimlerinin hiçbir şey yapmadığını belirtti ve bölgedeki Demokrat yöneticileri suçladı.

TEHLİKE SONA ERENE KADAR MEVCUTLAR

Kadın ve çocukları korumak için gönderilen toplam 4 bin Ulusal Muhafızın ne zaman ayrılacağına yönelik soruları yanıtlayan Trump, “Artık tehlike kalmayana kadar burada kalacaklar. Ne zaman tehlike sona ererse o zaman ayrılırlar.” dedi. Kentteki olayların kendileri müdahale edene kadar sürdüğünü vurgulayan Trump, “Eğer biz oraya destek göndermemiş olsaydık bugün Los Angeles yakılıp yıkılmış durumda olurdu. Los Angeles’taki şiddeti ben durdurdum.” ifadelerini kullandı.