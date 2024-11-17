Tehlikeli Duvar Uyarısı Yayaları Tehdit Ediyor

DÜVARDAN KAYNAKLANAN TEHLİKE

Beşiktaş’ta, Çırağan Caddesi üzerindeki duvar, Beşiktaş yönüne bakan kısımda ciddi şekilde çatlak ve kırıklar barındırıyor. Duvarın uç noktalarında yer alan “Dikkat çökme tehlikesi” ve “Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanınız” levhaları bulunsa da, her gün bu alandan binlerce insan geçiyor. Yüzeyindeki yapısal hasarlar, hem yayalara hem de araçlara pireli bir tehdit oluşturuyor. Ayrıca, duvarın yakınında bulunan binaların güvenliği de söz konusu.

ÇEVRE SAKİNLERİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Çevre sakinleri, olası bir facia yaşanmadan duruma el atılmasını talep ediyor. Muharrem Fidan isimli bir mahalle sakini, “Yaklaşık olarak 2 yıldır bu uyarı yazısını görüyorum” diyerek, yaşanan durumu aktarıyor. Fidan, “Fırsat buldukça ben de karşıdan geçiyorum. Bizim mahallenin muhtarı belediyeye ilettiğini de söyledi ama bir türlü gelip yapmadılar. Toprak kayması değil de herhalde bu duvarın kendisi çürük. Tehlikeli bir durum arz ediyor. Gelip yapabilirler” diye ekliyor. Hemen hemen sürekli bu yolu kullandığını ifade ediyor.