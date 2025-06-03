Tehlikeli Motosiklet Yolu: Yüzüstü Seyir

TOKAT’TA TEHLİKELİ YOLCULUK

Tokat’ta motosiklet sürücüsünün yüzüstü yatarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla kaydedildi. Tokat-Turhal karayolunda gerçekleşen olayda, 60 AGU 073 plakalı kırmızı motosikletin üzerinde yatarak ilerleyen sürücü, hem kendi güvenliğini hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Sürücünün motosiklet üzerinde gerçekleştirdiği bu akrobatik hareketler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Kask takmış olmasına rağmen bu şekilde seyretmesi izleyenleri şaşırttı. Motosiklet sürücüsü, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra gözden kayboldu.